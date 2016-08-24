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اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تأجيل السوبر لإيقاف غالي

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اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تأجيل السوبر لإيقاف غالي اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تأجيل السوبر لإيقاف غالي

أكد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة أن النادي الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة السوبر.

يلعب الأهلي بطل الدوري ضد غريمه الزمالك بطل الكأس في مباراة السوبر.

وقال سويلم: "البعض ظن أن تأجيل مباراة السوبر عن إقامتها قبل بداية الدوري، بناء على رغبة النادي الأهلي لغياب حسام غالي بسبب الإيقاف، وهذا غير صحيح".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "كان لدينا رغبة في إقامة السوبر في ، وذلك قبل بداية مسابقة الدوري".

واستدرك: "ولكن واجهنا صعوبة في إقامتها منتصف سبتمبر لتزامن الموعد مع موسم الحج، إضافة إلى أن هيكتور كوبر طلب إقامة 3 جولات من الدوري قبل مواجهة الكونغو في كأس العالم".

وأشار إلى أن ما تردد عن تأجيل إغلاق باب القيد للأندية بناء على رغبة الأهلي غير صحيح، بل تم تطبيق هذا القرار على فرق الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث، لمعاناة الأندية من أزمات مالية.

وأتم: "لا أهتم بتسديد أي فواتير انتخابية، لأنني لا أخوض انتخابات أو طامع في أي منصب باتحاد الكرة".

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فيديو اليوم السابع

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