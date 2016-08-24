ضبط 1058 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل لتصنيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الموسكى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "زيوت - صبغة شعر"، واتخاذه من شقة مصنعا لتصنيع العبوات بدون ترخيص وبدون أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعلى الفور داهمت قوة من ضباط الإدارة المكان، وتمكنت من ضبطه وبحوزته 1058 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر، وأثبتت تقارير التفتيش الصيدلى أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.