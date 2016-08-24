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مميش:قناة السويس أول من تطبق معايير البيئة العالمية ضمن استراتيجية التنمية

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مميش:قناة السويس أول من تطبق معايير البيئة العالمية ضمن استراتيجية التنمية مميش:قناة السويس أول من تطبق معايير البيئة العالمية ضمن استراتيجية التنمية

> الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس تضع نصب عينها تطبيق المعايير والضوابط البيئية والتزامها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها فى أبريل الماضى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030

 

وأشار مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق الاستراتيجية من خلال دمج البُعد البيئى فى مرحلة التخطيط للتنمية وفى كافة المشروعات سواء الجديدة أو القائمة، لتكون منطقة قناة السويس أولى المبادرين، وأول المناطق التى تطبق معايير الاقتصاد الأخضر "Green Growth" على المستوى الوطنى والعربى والإفريقى.

 

وأكد الفريق مميش، أن الهيئة  أعدت كافة دراسات تقييم الأثر البيئى وفقاً للمعايير الدولية لكلٍ من مشروعات قناة السويس الجديدة والقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية.

 

وأضاف مميش، أن الهيئة أجرت المراجعات البيئية اللازمة لشركات الهيئة لتحديد المتطلبات البيئية اللازمة لتحقيق التوافق البيئى لتلك الشركات، علاوة على إصداره توجيهات بإنشاء قسم للبيئة بمركز أبحاث الهيئة، ويتم حالياً تجهيزه لتحقيق الالتزام البيئى الذاتى بمشروعات هيئة قناة السويس، كما راعت تطبيق البُعد البيئى فى كافة المحاور ومناطق التنمية عند وضعها المخطط العام لمنطقة القناة، لضمان توطين المشروعات فى مواقعها الصحيحة والحفاظ على الخصائص البيئية

 

وشدد الفريق مهاب مميش، على أن هيئة قناة السويس تنفذ برنامجين للرصد البيئى للتأكد من نتائج الإجراءات البيئية، أولهما برنامج لرصد نوعية الهواء بالتعاون مع وزارة البيئة، والآخر برنامج لرصد نوعية مياه المجرى الملاحى بالتعاون مع وزارة البحث العلمى، مؤكدًا أن نتائج الرصد البيئى خلال العام الماضى لنوعية الهواء جاءت متوافقة مع المعايير المصرية والخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، وأن نوعية الهواء بالمجرى الملاحى هى الأفضل على مستوى .


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