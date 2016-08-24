برج الثور حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس

برج الثور على الصعيد المهنى:

حال من التألق ستفاجئ من حولك بها، فالصعيد المهنى لمواليد برج الثور يزداد نجاحا ، من جهة أخرى لا تتردد فى بدء خطة الاستثمارات التى رسمتها مؤخرا .

على الصعيد العاطفي:

حالة من الاضطراب الشديد تسيطر على علاقتك العاطفية حيث تلاحظ تعامل شريكك بحالة من الغموض الواضح ، لا تتجاهل الأمر و حاول فهم ما يدور برأسه من أجل حل المشاكل التى دخلت العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

الحالة الصحية جيدة جدا إلا أن الحالة المزاجية تسوء بين يوم و آخر ، الخروج والتنزه مع أصدقائك أو أحد أفراد أسرتك هو الحل .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

أهملت لفترة طويلة الاعتماد على إحساسك الداخلى، إذ كنت على علم مسبق بعدد من الأحداث إلا أنك لم تستفد من ذلك.