برج الثور حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس

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برج الثور على الصعيد المهنى:
حال من التألق ستفاجئ من حولك بها، فالصعيد المهنى لمواليد برج الثور يزداد نجاحا ، من جهة أخرى لا تتردد فى بدء خطة الاستثمارات التى رسمتها مؤخرا .
على الصعيد العاطفي:
حالة من الاضطراب الشديد تسيطر على علاقتك العاطفية حيث تلاحظ تعامل شريكك بحالة من الغموض الواضح ، لا تتجاهل الأمر و حاول فهم ما يدور برأسه من أجل حل المشاكل التى دخلت العلاقة.
برج الثور على الصعيد الصحي:
الحالة الصحية جيدة جدا إلا أن الحالة المزاجية تسوء بين يوم و آخر ، الخروج والتنزه مع أصدقائك أو أحد أفراد أسرتك هو الحل .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
أهملت لفترة طويلة الاعتماد على إحساسك الداخلى، إذ كنت على علم مسبق بعدد من الأحداث إلا أنك لم تستفد من ذلك.
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