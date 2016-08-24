برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

التشبث بالرأى والتعامل مع المشكلات المهنية من خلال منطلق أنا لا أخطئ أبداً، يؤثر على خط سير العمل وطبيعة الإنتاج، ولن تتعامل بشكل طبيعى ومعتدل حتى تتخلص من بعض المشكلات الراسخة فى رأسك المتمثلة فى شعورك الدائم بالاضطهاد.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

غيرتك سوف تعصف بعلاقتك بشريك حياتك أنت لا تستطيع تحمل الأمور التى ترى فيها تقليلا من كرامتك، لكن مشكلات الغيرة لا يمكن أن تتعامل معها بهذه الطريقة، حاول أن تخلق لغة للتفاهم مع شريك حياتك حتى لا تتأثر علاقتكما.

على الصعيد الصحى..

الحاجة إلى نظام غذائى صحى يجدد من دورتك الدموية و يساعدك على الشعور بالنشاط والطاقة ، انتقى وجباتك الأساسية ولا داعى لتناول المياه الغازية و الأكلات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة.

توقعات علماء الفلك لمولود الأسد..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش بشكل مرتبك بسبب مشكلاته المتتالية مع شريك حياته، الغيرة و العناد أسباب تجعل من مولود الأسد شخصا متهورا فاقدا للسيطرة على أعصابه أمام الحبيب، والفترة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة.