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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس

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على الصعيد المهني:

 المهنى لمواليد برج الجوزاء عليك أن تعطى المزيد من الاهتمام لرؤسائك و تنفذ المهام المطلوبة منك على أكمل وجه حتى لا تتوتر الأجواء وتصبح ممتلئة بالمشاكل والطاقة السلبية.

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى يحتاج الكثير من التفكير بهذه المرحلة وذلك حتى تصبح العلاقة فى أحسن حال ، فعليك محاولة إعادة تقييم مشاعرك قبل اتخاذ أى قرار تتخذه مع الشريك حتى لا تندم .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء عليك أن تكون أكثر اهتماما بحالتك الصحية ، فالابتعاد عن التدخين بداية الطريق الصحيح للوصول لصحة جيدة، ولا تنس أن تتناول غذاء متوازنا بعيدا عن الحلويات التى تأكل كميات كبيرة منها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن عليك التعامل بهدوء مع من حولك سواء بالصعيد المهنى أو العائلى وأن تبتعد عن انفعالاتك و عندك الشديدين.


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مصر 365

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