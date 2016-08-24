برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس

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برج الحمل على الصعيد المهني:
عليك ان تهتم بالصعيد المهنى ، بعد تعرضك لتوترات كثيرة الفترة الماضية ، اعمل جاهدا على اكتساب طاقة إيجابية .
على الصعيد العاطفي:
حالتك العاطفية مستقرة لحد كبير ، فالتفاهم بينك و بين شريكك يجعل علاقتكما قوية و مميزة ، حاول أن تحافظ على أسراركما بعيدا عن تدخل من حولكما .
برج الحمل على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحمل عليك أن تتخلص من حالة الأرق التى أصابتك مؤخرا بسبب الإرهاق الزائد ، لكن لا تلجأ للعقاقير المنومة كونها تؤثر سلبا على صحة الإنسان.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
هناك فرصة جيدة من السهل أن تقتنصها فهى ستغير حياتك بشكل عام .
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