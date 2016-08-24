برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

لا تتعامل مع الموضوعات البسيطة على أنها كوارث طبيعية لا يمكن التعامل معها، تحتاج للابتعاد عن أسلوب التهويل، خاصة أن مشكلات العمل لا تحل بهذه الطريقة، ولا تتعامل مع زملائك فى العمل بشىء من التعالى حتى لا تفقد احترامهم لك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

راجع نفسك قبل أن تتخذ أى خطوات من شأنها أن تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، ولا تنس أن المشكلات العاطفية لا تحل بطريقة اندفاعية ولا يصلح معها أيضاً الإهمال لفترة طويلة، ربما تكون جلسة مطولة مع شريك حياتك هى الحل فى الفترة القادمة.

على الصعيد الصحى:

الحاجة إلى تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين وفيتامين سى مثل عصير البرتقال و اللحوم الحمراء، تساعدك على التخلص من وزنك فى فترة بسيطة إن اتبعت ذلك مع نظام رياضى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتواجه مع عدد من المشكلات اليوم بسبب عناده الدائم والتعامل مع البعض بطريقة بها الكثير من الغرور ما يجعل الكثيرون يتخذون عنه انطباعات سيئة تؤثر عليه فى حياته المهنية.