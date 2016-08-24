برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

>كتبت : رانيا علوى
برج الحوت على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت متوتر لحد كبير فالمشاكل تحيطك بشكل واضح ، فكر بعمق واعلم أن عليك أن تكون صاحب قرار حاسم وعقلانى .
على الصعيد العاطفي:
الصعيد العاطفى لدى مواليد هذا البرج هادئ لحد ما ، و لكى تصل الحياة مع شريكك للهدوء و الاستقرار فلا تتردد فى دعوته لتناول عشاء رومانسى معا .
برج الحوت على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحوت حالتك الصحية تحتاج للكثير من الاهتمام ، فعليك أن تتوقف تماما عن التدخين ، و تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين .
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن علاقتك بمن حولك مشتتة هذه الفترة ، فتخلى عن انفعلاتك و عصبيتك حتى لا تسود أجواء الطاقة السلبية بالمكان حولك.
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