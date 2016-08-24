برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت متوتر لحد كبير فالمشاكل تحيطك بشكل واضح ، فكر بعمق واعلم أن عليك أن تكون صاحب قرار حاسم وعقلانى .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لدى مواليد هذا البرج هادئ لحد ما ، و لكى تصل الحياة مع شريكك للهدوء و الاستقرار فلا تتردد فى دعوته لتناول عشاء رومانسى معا .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت حالتك الصحية تحتاج للكثير من الاهتمام ، فعليك أن تتوقف تماما عن التدخين ، و تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن علاقتك بمن حولك مشتتة هذه الفترة ، فتخلى عن انفعلاتك و عصبيتك حتى لا تسود أجواء الطاقة السلبية بالمكان حولك.