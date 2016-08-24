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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يسير بشكل هادئ ، فلا تتردد من زيادة مجهودك بالعمل هذه الفترة بشكل خاص ، حتى تجد إشادات من قبل مديريك .

 

على الصعيد العاطفي:

 

الصعيد العاطفى لدى مواليد هذا البرج يحتاج الكثير من الدعم ، فحاول أن تعبر عن حبك و اهتمامك لشريكك ، وتحول الأجواء المتوترة لأخرى هادئة و مستقرة .

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الدلو عليك التخلص من الوزن الزائد وذلك باتباع نظام غذائى صارم ، و تبتعد تماما عن تناول الاطعمة المقلية و الحلويات بكمية كبيرة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو  

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن طريقة تفكيرك العقلانية ، قد تجعل عددا كبيرا من أصدقائك المقربين يطلبون مشورتك ، فلا تتردد فى مساعدتهم.


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