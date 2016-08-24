برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يسير بشكل هادئ ، فلا تتردد من زيادة مجهودك بالعمل هذه الفترة بشكل خاص ، حتى تجد إشادات من قبل مديريك .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لدى مواليد هذا البرج يحتاج الكثير من الدعم ، فحاول أن تعبر عن حبك و اهتمامك لشريكك ، وتحول الأجواء المتوترة لأخرى هادئة و مستقرة .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو عليك التخلص من الوزن الزائد وذلك باتباع نظام غذائى صارم ، و تبتعد تماما عن تناول الاطعمة المقلية و الحلويات بكمية كبيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن طريقة تفكيرك العقلانية ، قد تجعل عددا كبيرا من أصدقائك المقربين يطلبون مشورتك ، فلا تتردد فى مساعدتهم.