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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

>كتبت رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس قد يضعك اليوم تحت توتر و ضغط واضحين ، فكل ما يدور حولك يحتاج للتفكير العميق للوصول لنتائج قد تفيدك الأيام المقبلة .

 

على الصعيد العاطفي:

 

 عليك أن تعلم أن شريكك يشعر بالضيق هذه الفترة بسبب بعض المشكلات التى تحيطه ، فلا تتجاهل الوضع و عليك أن تحتويه بطرق عدة حتى يخرج من هذه الحالة التى قد تدخل بعض الاضطرابات على العلاقة .

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج القوس عليك أن تأخذ عددا من الخطوات الجادة من أجل الالتزام بحياة صحية سليمة .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس  

 

ركز على التواصل الاجتماعى ، فشخصيتك الساحرة و الجذابة قد تساعدك فى هذه المهمة بنسبة كبيرة .


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