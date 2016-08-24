برج القوس حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس قد يضعك اليوم تحت توتر و ضغط واضحين ، فكل ما يدور حولك يحتاج للتفكير العميق للوصول لنتائج قد تفيدك الأيام المقبلة .

على الصعيد العاطفي:

عليك أن تعلم أن شريكك يشعر بالضيق هذه الفترة بسبب بعض المشكلات التى تحيطه ، فلا تتجاهل الوضع و عليك أن تحتويه بطرق عدة حتى يخرج من هذه الحالة التى قد تدخل بعض الاضطرابات على العلاقة .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس عليك أن تأخذ عددا من الخطوات الجادة من أجل الالتزام بحياة صحية سليمة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

ركز على التواصل الاجتماعى ، فشخصيتك الساحرة و الجذابة قد تساعدك فى هذه المهمة بنسبة كبيرة .