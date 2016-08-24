أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

>

على الصعيد المهنى..

التحدث عن مشكلات العمل مع عدد من الأصدقاء غير المقربين، قد يعرضك إلى بعض المشكلات، ما يظهر من البعض ليس ما يخفوه لك، حاول أن تكون أكثر حرصاً فى الفترة القادمة، فالأوضاع العملية بها الكثير من التوترات التى من الممكن أن تؤثر عليك لاحقاً.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

تتلقى مكالمة صادمة من شخص مقرب لك، تكتشف فيها أن معادن الأشخاص يمكن أن تتغير بتغير الزمن، وتعيش بعدها حالة مزاجية سيئة جداً تؤثر على كفاءتك المهنية وتعاملك مع الأصدقاء، الأيام القادمة ستكون فى قمة الصعوبة لكنك قادر على اجتيازها.

 

على الصعيد الصحى ..

الاتجاه إلى تناول مشروبات منبهة بكميات كبيرة سيعرضك إلى عدد من المشكلات بالجهاز العصبى، أنت لا تتعامل مع الأوضاع بعقلك فقط، حاول أن تتجاوز الحالة النفسية السيئة، خاصة أن أعراضها ستظهر من خلال مشكلات القولون.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة نفسية سيئة تمنعه من استمرار علاقته ببعض الأشخاص، ويحتاج مولود العذراء للسفر لمكان بعيد للابتعاد عن مشكلات العمل والتوتر، ويأخذ قسط كبير من الراحة يتخلص فيه من ظنونه الدائمة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى