برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 24/8/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

التحدث عن مشكلات العمل مع عدد من الأصدقاء غير المقربين، قد يعرضك إلى بعض المشكلات، ما يظهر من البعض ليس ما يخفوه لك، حاول أن تكون أكثر حرصاً فى الفترة القادمة، فالأوضاع العملية بها الكثير من التوترات التى من الممكن أن تؤثر عليك لاحقاً.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

تتلقى مكالمة صادمة من شخص مقرب لك، تكتشف فيها أن معادن الأشخاص يمكن أن تتغير بتغير الزمن، وتعيش بعدها حالة مزاجية سيئة جداً تؤثر على كفاءتك المهنية وتعاملك مع الأصدقاء، الأيام القادمة ستكون فى قمة الصعوبة لكنك قادر على اجتيازها.

على الصعيد الصحى ..

الاتجاه إلى تناول مشروبات منبهة بكميات كبيرة سيعرضك إلى عدد من المشكلات بالجهاز العصبى، أنت لا تتعامل مع الأوضاع بعقلك فقط، حاول أن تتجاوز الحالة النفسية السيئة، خاصة أن أعراضها ستظهر من خلال مشكلات القولون.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة نفسية سيئة تمنعه من استمرار علاقته ببعض الأشخاص، ويحتاج مولود العذراء للسفر لمكان بعيد للابتعاد عن مشكلات العمل والتوتر، ويأخذ قسط كبير من الراحة يتخلص فيه من ظنونه الدائمة.