"بيطرى الدقهلية" تعلن حالة الطوارئ ببنى عبيد بسبب عقر كلب ضال لأطفال

وقامت حملة ليلية بالنزول لقرية الصلاحات، من إدارة ميت سويد البيطرية، على رأسها مدير الإدارة البيطرية بميت سويد، ووضع الأفخاخ فى أماكن تجمع الكلاب للتخلص من الكلاب الضالة المتواجدة.

وتم وضع أفخاخ فى أماكن متفرقة واستكملت اللجنة العمل على مستوى قرى مركز ومدينة بنى عبيد بوضع أفخاخ لمكافحة الكلاب الضالة، بقرية الصلاخات والعزب المجاورة. وتم إعدام حتى الآن 24 كلبا ضالا وأفادت رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد بأن أعمال النظافة ولجان المكافحة مستمرة لحين الاطمئنان بزوال الظاهرة.