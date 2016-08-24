نيابة الوراق تجدد حبس عاملين ١٥ يوما لاتهامهما بقتل مسجل خطر

قررت نيابة الوراق، برئاسة المستشار مصطفى توفيق، تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى اتهامهما بقتل مسجل خطر عمدا بسبب خلاف مالى.

وجاء فى تحقيقات طارق الدرديرى، وكيل النيابة، أن المتهمين "و.ف" و"أ.و" حدادين كانا على خلاف مالى مع المجنى عليه "ع.ر" مسجل خطر، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، قام على إثرها المتهم الثانى بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصوله، وأفاد التقرير الطبى المبدئى ومناظرة النيابة بإصابته بطعنتين فى الجانب الأيسر من الصدر.

وأقر المتهمان أمام النيابة بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما، وأن الخلاف بينهما وبين المتهم كان بسبب تأخرهما فى دفع 1600 جنيه كانا مدينين بها له، ما أدى لتطور الأمر بنشوب مشاجرة بينهم أسفرت عن موت المجنى عليه.