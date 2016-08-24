عشرات الأهالى بالشرقية يقطعون طريق "الزقازيق- منيا القمح احتجاجا على مصرع شاب

.قطع العشرات من أهالى قرية الزنلكون بمركز الزقازيق ،بمحافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، الطريق العام "منيا القمح –الزقازيق" من أمام القرية، بعد مصرع شاب في حادث تصادم

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام عدد من الأهالى بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، بقطع الطريق وتعطيل حركة السيارات بطريق "منيا القمح – الزقازيق" بعد مصرع شاب عمره 18 سنة فى حادث تصادم .

وصلت قوة من مركز الزقازيق برئاسة مأمور المركز ، وتحاول من خلال عمدة القرية التفاوض مع الأهالى لإعادة حركة السيارات .

وأرجع الأهالى كثرة الحوادث على الطريق بسبب المطبات الصناعية التى تم إضافتها للطريق مؤخرا .