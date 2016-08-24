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وزير التخطيط : رؤية مصر 2030 ترتكز على جودة الحياة وزيادة التنمية

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وزير التخطيط : رؤية مصر 2030 ترتكز على جودة الحياة وزيادة التنمية وزير التخطيط : رؤية مصر 2030 ترتكز على جودة الحياة وزيادة التنمية

أشرف العربي، وزير التخطيط-أرشيفية

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن ليست مضطرة لسحب كامل تمويل صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج بشدة لتدفقات النقد الأجنبي، من حيث استغلال أفضل للأصول، لأن لدينا عجز ميزان تجاري نحو 50 مليار دولار.

وأضاف “العربي” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر”، والمذاع علي فضائية “إم بي سي مصر”، أن رؤية مصر 2030 ترتكز علي جودة الحياة ورفع التنمية البشرية.

وأوضح أن المشكلة الاقتصادية تكمن في العجز وليس الاقتراض، الذي يعد العرض وليس المرض والمتمثل في عجز الموازنة.

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