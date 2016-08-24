ياسر رزق: 5 صحفيين ضمن المفرج عنهم.. والرئيس تبرع بكل ثروته لتحيا مصر

قال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، أن هناك 5 صحفيين من ضمن المفرج عنهم فى العفو الرئاسة القادم، مضيفاً أن الرئيس أكد له أن الشعب هو صاحب قرار ترشحه فترة رئاسية آخرى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج “القاهرة اليوم”:” الرئيس تبرع بكل ثروته لصندوق تحيا مصر.. والذى لا يعرفه الناس أنه تنازل عن كُل ميراثه إلى صندوق ‫‏تحيا مصر”، مضيفاً : أن الرئيس قال لهم ” لو الشعب عايزنى اترشح لفترة قادمة فا «أنا تحت إرادة الشعب».

وأكد على خلفية حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء تحرير الصحف القومية: “لم يطلب اى تعديل بالأسئلة التى وجهت له و نشر الحوار كما هو بدون حذف .. والرئيس لم يغضب من رأى”.

أما بالنسبة إلى ارتفاع سعر الدولار فقال :”يثبت أن السعر الموجود فى السوق السوداء سعر وهمى للمضاربات.. و”الناس اللى بتجمع الدولارات هتندم”.