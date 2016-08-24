استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بفارق 12 نقطة مئوية

أظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بفارق 12 نقطة مئوية وهو أقوى أداء لها هذا الشهر.

وبحسب رويترز أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس أن 45 في المئة من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون مقابل 33 بالمئة لترامب.

وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن حوالي 22 بالمئة من الناخبين الذين من المرجح أن يدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لن يؤيدوا أيا من المرشحين.

وتقدمت كلينتون على ترامب في معظم حملة انتخابات 2016 لكن أحدث تقدم لها يمثل مستوى تأييد قويا مقارنة بالاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع القليلة الماضية. وفي وقت سابق من أغسطس آب تراوح تقدم كلينتون بين 3 و9 نقاط مئوية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.