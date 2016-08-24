أحمد مرتضى لـ في الجول: جمال حمزة غير مرشح لمعاونة مؤمن.. وهذا سبب أزمة زاكري

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن اسم جمال حمزة لم يكن ضمن المرشحين لمعاونة مؤمن سليمان المدير الفني.

وكان الزمالك قد استقر على الإبقاء على مؤمن سليمان كمدير فني في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويعاونه شخص آخر لم يعلن رسميا بعد وإن كان محمد صبري الأقرب.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "محمد صبري فقط هو الاسم الذي ترشح، جمال حمزة لم يطرح اسمه من الأساس".

وأضاف "خلال يومين سنعلن عن الجهاز الفني كاملا بشكل رسمي".

وحول فشل صفقة يانيك زاكري نجم أسيك، أكد أحمد مرتضى: "كنا قد وصلنا لاتفاق نهائي مع اللاعب، لكن المشكلة في ناديه".

وأشار "هناك أحد يرفع السعر على الزمالك بعد أن كنا وصلنا لرقم معين ندفعه لأسيك".

وفي نهاية حديثه، وجه أحمد مرتضى رسالة للاعبي الزمالك قائالا: "فزنا بالثنائية عندما كنتم ملتزمين.. وخسرنا الدوري بسبب عدم التزام البعض.. عودوا إلى صوابكم".

وكان الزمالك قد قرر إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" وباسم مرسي بسبب التعامل مع الأولتراس.