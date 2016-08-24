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ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوى

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ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوى ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوى

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال الإدارة العامة للمرور القبض على عاطل هارب من 5 أحكام قضائية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

البداية أثناء قيام الرائد محمد رمزى، الضابط بإدارة قسم مرور الإسكندرية الصحراوى بالمنطقة الثانية، وبصحبته النقيب ماجد يوسف الضابط بقطاع الأمن المركزى، والنقيب إيهاب عطية والقوة المرافقة لهم، بعمل حملة مرورية بالكيلو 84 فى الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، وتمكنوا من ضبط كارم طه، مطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنح مطروح.

 

وأمر اللواء عادل زكى، مساعد وزير الداخلية للمرور المركزى، بالتحفظ على المتهم وتسليمه إلى مركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية ضده.


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