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الجلاد ينتقد تصريحات ياسر رزق و«عنبة» بشأن ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية

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الجلاد ينتقد تصريحات ياسر رزق و«عنبة» بشأن ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية الجلاد ينتقد تصريحات ياسر رزق و«عنبة» بشأن ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية

الإعلامي مجدي الجلاد

اتنقد الإعلامي مجدي الجلاد التباين والتضارب في تصريحات رؤساء تحرير جريدتي الجمهورية والأخبار، فهمي عنبة، وياسر رزق، حول ترشح الرئيس عبد الفتاح لفترة ولاية ثانية، مشددًا على أن النقل عن الرئيس السيسي لا يحتمل الاجتهاد أو عدم الدقة، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بأصدار توضيح لحسم هذا الارتباك.

وكتب الجلاد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، “هل سيكون ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية مشروطًا أم لا؟.. سؤال بات على كل لسان بعد التصريحات المتضاربة لرؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث عقب حوارهم الصحفي مع الرئيس.. صديقي وزميلي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار قال في تصريحات تليفزيونية إن الرئيس قال إن ترشحه لفترة ثانية سيكون بشروط.. وصديقي وزميلي فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية قال في تصريحات لاحقة إن الرئيس لم يقل ذلك ولم يتحدث عن فرض أي شروط للترشح.. طيب نصدق مين؟!”.

واستكمل “صحفيان كبيران ينقلان عن رئيس الدولة كلامًا متناقضًا في أمر خطير.. قال ولم يقل.. ليس تناقضًا في الرأي أو التحليل وإنما في معلومات وردت أو لم ترد على لسان الرئيس.. والمشكلة أن الأمر يتعلق بمستقبل دولة كبيرة مثل ، والمشكلة الأكبر أن الأمر لم يكن مطروحًا بهذه الصيغة قبل تصريحات رزق وعنبة، والآن أصبح مثار جدل بين الناس.. لماذا قال رزق ذلك ولماذا نفاه عنبة..؟! وهل قال السيسي ذلك؟.. وإذا كان قد قال لماذا ينفيه عنبة؟.. وإذا كان لم يتطرق للموضوع لماذا قال ياسر ذلك نقلًا عن الرئيس؟.

واختتم “في رأيي أننا لابد أن نفهم أن النقل عن رئيس الدولة خطير للغاية ولا يحتمل الاجتهاد أو عدم الدقة ولا يحتمل أيضًا أن يكون محل اختلاف أو تناقض بين رئيسي تحرير اثنتين من أكبر الصحف القومية المحسوبة على الدولة، ولا يليق أن نقحم سيادة الرئيس في هذه الأمور.. المطلوب في رأيي توضيح من مؤسسة الرئاسة يحسم هذا الارتباك والتناقض الذي خلقه طوفان التصريحات من الزملاء الأعزاء الذين أحمل لهم كل التقدير والاحترام”.

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