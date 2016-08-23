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رجاء الجداوى ضيف شرف مهرجان عاصمة الموضة العربية وهانى البحيرى رئيسًا

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رجاء الجداوى ضيف شرف مهرجان عاصمة الموضة العربية وهانى البحيرى رئيسًا رجاء الجداوى ضيف شرف مهرجان عاصمة الموضة العربية وهانى البحيرى رئيسًا

رجاء الجداوي_أرشيفية

اختارت إدارة مهرجان عاصمة الموضة العربية الفنانة القديرة رجاء الجداوى كضيف شرف الدورة الأولى التى يرأسها شرفيا مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى ويشارك فى فعالياتها عدد كبير من مصممى الأزياء من مختلف الدول العربية منهم اللبنانية هنادى عبود والتونسية كوثر بلحسن بطيخ والمصرية مروة البغدادى والمغربى رشدى بخشوش .

المهرجان فى افتتاحه يكرم عددا من نجوم الفن والإعلام والسياسة منهم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم التى منحها المهرجان لقب أشيك وزيرة، وأيضا المطرب والفنان خالد سليم الذى منحته اللجنة العليا للمهرجان لقب أشيك فنان، وجارٍ اختيار بقية الألقاب لعدد من الفنانين والإعلاميين .

المهرجان يقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة واتحاد الإعلاميات العرب وترأسه السيدة غادة الشربينى وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الإعلاميات أسماء حبشى من وفوزية الهونى من ليبيا وسلوى اللوبانى من الأردن ونضال الناطور من فلسطين ولينا مظلوم من العراق وسالى أبو سلطان من الإمارات وإيمان بحيدرة من والشاعرة المعروفة سارة السهيل ومصممة الأزياء وسيدة الأعمال المغربية سمية بالهاشمى.

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