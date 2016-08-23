البرتغال تحقق مع نجلي سفير العراق بشأن واقعة ضرب

تحقق الشرطة البرتغالية في واقعة تعرض خلالها فتى برتغالي للضرب على يد نجلين للسفير العراقي في لشبونة مما أدى إلى دخوله العناية المركزة وأثار ضجة في البرتغال.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أن نجلي السفير سعد محمد رضا وهما توأمان يبلغان من العمر 17 عاما ضربا وركلا روبن كافاكو (15 عاما) في الحادث الذي وقع ليل السابع عشر من أغسطس آب في بلدة في وسط البرتغال بعد مشادة وفي وقت مع مجموعة من الشبان داخل حانة.

وبحسب رويترز قالت السفارة العراقية في بيان إن الأخوين حيدر ورضا تصرفا دفاعا عن النفس وإن مهاجميهما تفوهوا بإهانات عنصرية ومناهضة للمسلمين بيد أن الأخوين نفسيهما لم يكررا هذا في تعليقات لاحقة إلى وسائل الإعلام.

وهدد الحادث بأن يتحول إلى خلاف دبلوماسي عندما أشار وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا إلى أنه خطير بحيث أن الأخوين العراقيين قد يفقدا حصانتهما الدبلوماسية من الملاحقة القضائية.

وفي تعليقات تلفزيونية قال سانتوس سيلفا “إذا تطلب التحقيق الطلب من العراق رفع الحصانة الدبلوماسية عن إبني السفير فإن وزارة الخارجية ستقدم هذا الطلب وستتوقع التعاون.”

والتقى سانتوس سيلفا بالسفير العراقي يوم الاثنين قبل أن يسافر السفير إلى بغداد يوم الثلاثاء.

ورفضت الشرطة التعقيب على الواقعة التي حدثت في بونتي دي سور حيث يدرس أحد الشقيقين في مدرسة للطيران.

وفي مقابلة مع قناة (إس.آي.ٍسي) التلفزيونية سجلت في السفارة يوم الاثنين قال الشقيقان إنهما تعرضا للهجوم ِأولا من جانب مجموعة من الشبان من بينهم كافاكو بعد ليلة شربوا فيها مشروبات كحولية في حانة.