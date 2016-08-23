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نائبة: أهالي دائرة رئيس برلمان إفريقيا عند سفره لمصر قالوا له أنت ذاهب لأرض الله

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نائبة: أهالي دائرة رئيس برلمان إفريقيا عند سفره لمصر قالوا له أنت ذاهب لأرض الله نائبة: أهالي دائرة رئيس برلمان إفريقيا عند سفره لمصر قالوا له أنت ذاهب لأرض الله

النائبة مى محمود

نائبة: “أهالى دائرة رئيس برلمان إفريقيا لما علموا قدومه لمصر قالوا أنت ذاهب لأرض الله”

قالت النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان الإفريقى أكد أن جزء لا يتجزأ من أمن القارة الإفريقية، لافتة إلى أن زيارته لمصر تأتى فى إطار إطلاعه على آخر الاستعدادات بشأن جاهزية مدينة شرم الشيخ لعقد جلسات البرلمان الإفريقى فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال لقاء لها ببرنامج “عين على البرلمان”، المذاع عبر فضائية “الحياة 2″: “رئيس البرلمان الإفريقى من الكاميرون وعندما قال لأهالى دائرته أنه قادم إلى مصر فقالوا له أنت ذاهب إلى أرض الله”.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه فور انتهاء رئيس البرلمان الإفريقى من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه إلى مجلس النواب وعقد لقاء مع المكتب التنفيذى للجنة الشئون الإفريقية والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشيرة إلى أن اللقاء تناول النقاط التى تناقش فيها مع الرئيس ، وتابعت: “وكشف العديد من كواليس لقائه بالرئيس السيسى”.

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