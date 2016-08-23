«رابطة السياحة الروسية»: أول فوج سياحي قد يتوجه إلى مصر منتصف أكتوبر القادم

قال ألكسندر أوسولينكو مدير رابطة السياحة الروسية «توربوموش» اليوم الثلاثاء، إن أول فوج سياحي روسي قد يصل إلى مصر في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن أوسولينكو قوله ”خبراؤنا يقيمون الوضع إيجابيا وإذا استمرت الأمور في التطور في هذا السياق ، فسوف يتم استئناف الرحلات في النصف الثاني من شهر أكتوبر”.

كانت روسيا عقت كل رحلات الطيران من وإلى مصر بعد إسقاط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى سان بطرسبرج.

أ ش أ