نشرةONA ا«صبايا الخير» يعيد أطفال مخطوفة.. حسن الرداد ضيف CBC.. نايل لايف تنقل حفلات الحجار وصالح وخالد سليم‎

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تشهد حلقة مساء اليوم الثلاثاء من برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على شاشة «النهار»، فقرة خاصة لإعادة طفلين مختفيين منذ سنوات إلى أهاليهم.. للمزيد

يحل الفنان حسن الرداد، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي يقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني على شاشة سي بي سي، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.. للمزيد

تقدم قناة نايل لايف تغطية خاصة يوميًا على الهواء، حيث تنقل فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.. للمزيد

تحل الفنانة سيمون، ضيفة على برنامج “روق يومك”، عبر إذاعة 9090، يوم الخميس المقبل..للمزيد

يستضيف الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، الجراح العالمي الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأعضاء والأمعاء في العالم..للمزيد