كيف تزيلين آثار لهو الطفل الصغير بكريم الحفاضات

هل سبق أن استفرد طفلك بعلبة كريم الحفاضات؟ ماذا كان شكله وشكل الأثاث والأرضية بعد ذلك؟ بالتأكيد تعاني الأمهات من لهو أطفالهن بكريم الحفاضات الذي يترك لوناً أبيضاً زلقاً تصعب إزالته بالماء، لذا نقدم لك في ما يلي أفكاراً للتغلب على هذه المشكلة:



الجلد: يفضل إزالة أكبر كمية ممكنة منه من على الجلد بقطع قماش جافة، ثم يمسح بالمناديل المبللة الخاصة بالأطفال أو المكياج، ويغسل بالماء لإزالة الرواسب المتبقية.

الشعر: توضع كمية من الشامبو على الشعر، ويفرك دون ماء، ثم يمسح بقطع قماش جافة، ويغسل بالماء بشكل اعتيادي، وبعد الغسيل يمشط الشعر جيداً لإزالة المتبقي منه.

السجاد: بعد إزالة ما تستطيعين إزالته بقطعة قماش جافة ينظف بماء ساخن ومسحوق الغسيل أو سائل جلي الصحون، ولإزالة البقايا الدهنية منه يمكن مسح المنطقة بمحلول مكون من الماء وعصير الليمون، وتكرر الطريقة حتى يزول تماماً.