أبو تريكة مازحا: مصر خسرت ميدالية أولمبية لأن محمد صلاح لم ينافس بولت

شدد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق على قدرات محمد صلاح جناح روما وأبرزها عامل السرعة الذي يشتهر به.

صلاح يبدأ موسمه الثاني مع روما، ويلعب بشكل أساسي في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

وقال أبو تريكة في اطار تحليله لمباراة روما وبورتو لشبكة beINsports يوم الثلاثاء: "كنت أتحدث مع أحمد حسام (ميدو) عن السرعة الكبيرة التي يتمتع بها صلاح".

وأضاف مازحا "اعتقد أن مصر خسرت ميدالية فضية مضمونة في الأولمبياد بسبب عدم دخول محمد صلاح المنافسة مع يوسين بولت بطل ألعاب القوى".

بولت أسرع رجل في العالم حصد ثلاث ذهبيات في أولمبياد ريو دي جانيرو المنتهي قبل يومين.

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