مستحضرات تجميل تنقل الأمراض فلا تشاركي أحداً فيها

إذا كنت تتشاركين مستحضرات التجميل مع صديقاتك، فبشرتك بخطر! أحياناً، لا تحتاجين إلى القليل من الماسكرا أو البودرة أوكريم الأساس، ولن تجديها متوفرة داخل حقيبتك، فلا يكون أمامك غير اللجوء إلى صديقتك؛ أو قد يُعجبك لون أحمر الشفاه الذي تستخدمه فتطبّقين منه. كلّ تلك العادات عليك إيقافها، إذ إنّ مستحضرات التجميل تحمل الفيروسات وتنقلها من شخص لآخر، لا سيّما فيروس [HSV-1]. لكنك عند الضرورة يمكنك تطهير المستحضر قبل استخدامه، إلا المستحضرات الآتية، يُفضّل ألا تتشاركيها مع أختك حتى:

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1.كريمات البشرة:

أولاً: احرصي على تطهير يديك جيداً قبل استخدام كلّ مستحضرات الكريم الموجودة داخل أوعية زجاجية، مثل كريمات البشرة، وكريم الأساس وغير ذلك. احرصي على ألا تتشاركي هذه المستحضرات مع أحد، كي لا يتحوّل دورها التجميلي إلى مصدر لنقل الفيروسات.

2.الماسكرا:

تُعتبر الماسكرا مصدراً لتناقل البكتيريا، لأنها مستحضر سائل ورطب، بالإضافة إلى أنّ العين تتأثر بسرعة وتتفاعل سلباً، ما يؤدّي إلى احمرارها. من هنا، لا تأخذي الماسكرا من أحد، واحرصي على تبديلها كلّ سنة.

3.البودرة:

هذا النوع من المستحضرات ليس سائلاً ولا ينقل البكتيريا. لكن هذا الأمر لا يعني أنه بإمكانك أن تتشاركي هذا المستحضر مع صديقاتك، ولا سيما أنك تطبّقيه بوساطة الإسفنجة حول الفم والعينين.

4.أحمر الشفاه وملمّع الشفاه:

تؤكد الدراسات الطبية أنّ بشرة الشفاه حساسة جداً وتتأثر بالحرارة والجفاف والرطوبة، كما أنّ فيروس [HSV-1] الذي يؤدي إلى ظهور حبوب وبثور مزعجة حول منطقة الفم ينتقل بسرعة بوساطة مستحضرات الشفاه، في وقت يستمرّ هذا الفيروس في الجسم طويلاً؛ لذا انتبهي كثيراً عند استخدام أحمر الشفاه أو ملمّع الشفاه.

احرصي سيدتي على تطهير مستحضرات التجميل وغسلها وتنظيفها من وقت لآخر، وتجنّبي مشاركتها مع أحد.