أفضل المنتجات للعناية بشعرك هذا الصيف

حتى وإن كان شعرك ناعماً، فبالتأكيد ستعانين في أيام الصيف من جفافه وتطايره بطريقة يصعب التحكّم فيها. ويرجع السبب في ذلك إلى الرطوبة والحرارة العاليتين، اللتين تؤثران سلباً في شعرك؛ فهل فكّرت في استبدال منتجات شعرك التجارية العادية بأخرى معالجة لمشاكل شعرك في الصيف؟

عليك من اليوم اختيار المنتجات المناسبة للحفاظ على سلاسة شعرك باستمرار والتمتع بشعر أروع، بالرغم من رطوبة الصيف المزعجة.



إليك سيدتي أفضل منتجات العناية بالشعر لهذا الصيف:

1.Not Your Mother's Beach Babe Texturizing Sea Salt Spray: هو منتج رائع لفصل الصيف، كما أنه الأنسب أثناء جلوسك على الشاطئ. إنّه يتمتّع برائحة عطرة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تجعّد الشعر ويجعله رطباً وبرائحة لا مثيل لها.

2.Bumble and Bumble Surf Spray: هو منتج رائع لإعطاء شعرك موجات طبيعية ملساء وشكلاً طبيعياً مثيراً، ممّا يجعل شعرك منطلقاً ورائعاً.

3.Redken Outshine 01 Anti-Frizz Polishing Milk: هو من أروع المنتجات التي خلقت للشعر المجعّد، إذ يجعله ناعماً وأنيقاً، وسيجعلك تشعرين بأن شعرك يبدو كالحلم. فإذا كنت من ذوات الشعر المجعّد، فعليك باقتناء هذا الكريم.

4.BioSilk Silk Therapy Shine On Spray: هو من مثبّتات الشعر التي تضيف إلى شعرك لمعاناً ونعومة رائعة، كما أنه يستخدم لحماية شعرك من أشعة الشمس الضارّة. فإذا كنت من ذوات الشعر الكثيف المموّج، فهذا المثبت هو الأنسب لشعرك لتحصلي على رطوبة ولمعان لا مثيل له.

5.John Frieda Frizz-Ease Expert Finish Polishing Serum: هو من أفضل المنتجات للعناية بالشعر المجعّد الخشن، لأنه يجعل شعرك لامعاً وسلساً ليسهل التحكّم به، خصوصاً في هذه الأجواء الحارّة.