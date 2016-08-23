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فيروز تمسك بيد سمير يزبك

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الأربعاء 24-08-2016 15:23

رحل الفنان سمير يزبك عن عمر يناهز الــ77 عاماً بعد صراع مع مرض عضال ويعتبر يزبك من أعمدة الفن اللبناني والعربي، وله أغان راسخة ستخلد في الذاكرة، والجدير بالذكر ما لا يعرفه الكثيرون عنه بأن الراحل قد بدأ بمسابقة في الإذاعة عندما تقدم إلى إذاعة لبنان بأغنية الراحل وديع الصافي «لبنان يا قطعة سما»، وفاز بالمرتبة الأولى، ولكن الحظ لم يحالفه، وكان يعمل كمصفف شعر في أحد الصالونات التي تتردد إليه النجمة فيروز، وفي إحدى المرات طلب منها أن تسمع أغنية لأحد المطربين، وعندما سمعت فيروز الأغنية سحرها صوت المطرب الصغير، وعندما سألت عنه قال لها بكل تواضع هذا صوت الشاب الذي صفف شعرك، وعلى الفور لم تتردد فيروز بأخذه لمسرح الرحابنة ليعمل في الكورال، وليبدأ مشواره الفني من هناك.

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سيدتي