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هل وقع لؤي النوري في الحب ومامدى قرابته بالفنان عباس النوري؟

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الأربعاء 24-08-2016 15:29

يقوم الفنان الشاب لؤي النوري بأول بطولاته التلفزيونية من خلال المسلسل الاجتماعي «جنون الشهرة»، العمل الذي يتطرق لمشاكل الوسط الفني وكيف يستغل المنتجون الفنانين والفنانات، وعن دوره في العمل قال النوري أجسد شخصية طالب جامعة من طبقة متوسطة الحال، وهو رسام يقوم برسم إحدى الفتيات ليكتشف بأنها شقيقة إحدى النجمات المعروفات ليدخل معها بقصة حب، وهذه القصة تنقله لعالم آخر، عالم مخملي بعيد عن العالم الذي تربى وعاش فيه، ومن هنا تبدأ معاناته بتفاصيل لم يتوقع أن تمر بحياته، ويعتبر لؤي بأن هذا الدور هو أهم دور حصل عليه منذ بدايته، خصوصاً بأنه دور بطولة إلى جانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي، مثل الفنان طلعت زكريا، والفنانة صفاء سلطان، من المعروف أن الفنان لؤي النوري هو أبن أخ الفنان عباس النوري، وليس ابنه كما كتبت بعض المواقع الإلكترونية.

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سيدتي