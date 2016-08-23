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ضبط سائق قطار وعامل بشركة كيما متهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش بأسوان‎

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ضبط سائق قطار وعامل بشركة كيما متهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش بأسوان‎ ضبط سائق قطار وعامل بشركة كيما متهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش بأسوان‎

أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث أسوان ومباحث الأمن الوطنى من ضبط سائق قطار وعامل بشركة كيما ينتميان لجماعة الإخوان ومتهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والجيش وقيامهم بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى، وتمكنت الحملة من ضبط كلا من المدعو «ع. ر. م» 51 سنة سائق قطار بالسكه الحديد، ومقيم السد العالي شرق دائرة قسم أول أسوان، و «ح. م. م» 48 سنة، عامل بشركة كيما ومقيم السيل الريفي، دائرة قسم أول أسوان.

تحرر عن ذلك المحضرين رقمي «4810 – 4811 /2016 م»  إداري قسم أول أسوان، وجارى عرض المتهمين على النيابة.

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