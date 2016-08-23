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تعرَّفي على أسلوب نانسي عجرم واستوحي منها إطلالاتك الصيفية

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الثلاثاء 23-08-2016 12:31

عُرفت المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة وتنسيقاتها الكلاسيكية الجميلة في عديد من الحفلات والمناسبات، ولكننا لاحظنا تجدداً وجاذبية في إطلالاتها الأخيرة، فلنستعرضها معاً لتستوحي منها ما يعجبك.

تعتمد نانسي الأسلوب الرومانسي الناعم في إطلالاتها دائماً، فتختار الدانتيل والخامات الأنثوية الخفيفة لتتألق بأناقة كلاسيكية أخاذة في المناسبات المسائية والحفلات الساهرة، نذكر منها إطلالتها في مهرجان الأرز بفستان أبيض ناعم من مصممها المفضل إيلي صعب، وإطلالة أخرى بنفس اللون من المصممة ساندرا منصور.

أما في جلسات التصوير وحلقات برامج المسابقات التي تلعب فيها دور لجنة الحكم، فتتجرأ نانسي على تجربة الجديد، واختيار التصاميم غير المألوفة وغير المعتادة، فشاهدناها بتصاميم جميلة تحمل أسماء ماركات عالمية معروفة مثل ألكسندر مكوين Alexander McQueen، وبرونزا سكولر Proenza Schouler وغيرهما.

نصيحة:

من الواضح أن نانسي عجرم تفضِّل الإطلالات الكلاسيكية الناعمة، ولكنها تتجنب التكرار والرتابة، فتخرج من فترة لأخرى عن منطقة راحتها لتبهرنا بتنسيقات جديدة تلهم بها متابعيها، اتبعي خطى نانسي في الأناقة وجربي الجديد دائماً.

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة من إطلالات نانسي عجرم شاهديها وشاركينا برأيك بها.

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سيدتي