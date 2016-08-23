هكذا زيَّنت حقائب شانيل إطلالات أجمل النجمات

لطالما كانت شانيل Chanel الخيار الأول لكل مَن تبحث عن الفخامة والرقي في إطلالتها، وقد أصبحت هذه الدار العريقة تتجه نحو التصاميم العصرية والمرحة في تصاميم الحقائب تحديداً، وهذا ما ظهر بوضوح في آخر إطلالات نجماتٍ هذا العام.

حيث قدمت شانيل تصاميم متنوعة من الحقائب، ولكن التصاميم العملية كانت المفضلة لدى أشهر النجمات، فظهرت في إطلالة العارضة ميراندا كير Miranda Kerr بحقيبة كبيرة ذات تصميم عصري، كما ظهرت الحقائب التي تُحمل بطريقة Cross Body في إطلالات متعددة، ومنها إطلالة بوبي ديليفين Poppy Delevingne التي اختارت حقيبة شانيل بوي باللون الأزرق المشرق ليزين تنسيقها الكلاسيكي بالأبيض والأسود، وهارلي فيرا نيوتن Harley Viera-Newton التي اختارت حقيبة بلون فضي تحمل شعاراً ملوناً لشانيل.

كما أُعجبنا بالتصاميم الغريبة واللافتة التي ظهرت في إطلالات بعض، مثل الحقيبة التي أخذت شكل القلب في إطلالة ديمي لوفاتو Demi Lovato، والحقيبة الفضية اللافتة التي اختارتها ريتا أورا Rita Ora.

جمعنا لك في الصور أعلاه أهم إطلالات النجمات بحقائب شانيل، شاهديها وشاركينا برأيك.