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بالصور.. تطوير النصب التذكارى لشهداء أكتوبر والإرهاب بدسوق ليضم 96 شهيدا

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بالصور.. تطوير النصب التذكارى لشهداء أكتوبر والإرهاب بدسوق ليضم 96 شهيدا بالصور.. تطوير النصب التذكارى لشهداء أكتوبر والإرهاب بدسوق ليضم 96 شهيدا

>كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، إعادة تطوير النصب التذكارى لشهداء مركز ومدينة دسوق، ليضم جميع الشهداء بحرب السادس من أكتوبر 1973م، وعددهم 89 شهيدا من الضباط والمجندين، و7 شهداء ضحايا الإرهاب من رجال الجيش والشرطة، منهم طالبا الكلية الحربية فى الحادث الإرهابى باستاد كفر الشيخ، ليرتفع شهداء دسوق لـ96 شهيدا، وتم كتابتهم على أربع لوحات رخامية جديدة.

 

 

 

وقال اللواء أحمد بسيونى زيد، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريح له: "يتم حالياً تطوير النصب التذكارى للشهداء، ليكون على الوجه اللائق والحضارى بقيمة شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن خلال حرب أكتوبر 1973م بحديقة الميدان أمام مبنى ديوان الوحدة المحلية".

 

 

 

وأضاف بسيونى: "تمت كتابة الشهداء من أبناء مدينة وقرى مركز دسوق شهداء من الجيش والشرطة، شهداء الغدر والإرهاب عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو حتى شهر أغسطس  2016م، منهم الشهيد محمد عبد الوهاب الذى استشهد نهاية الأسبوع الماضى بالحادث الإرهابى بالعريش، وهم أحمد عنتر الجمل، ومحمد محمد عباس كسبة، أحمد مصطفى إبراهيم بلقدار، على سعد ذهنى عبد الدايم، محمد عيد عبد النبى الخابية، وحمادة صابر إبراهيم جمعة، ومحمد كمال فؤاد البستاوى، ومحمد عبد الحميد عبد الهادى دياب الصرايطى.

 

 

 

 

 

 


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