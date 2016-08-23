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الأمن الأردنى يحبط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص مخدر عبر ميناء العقبة

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الأمن الأردنى يحبط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص مخدر عبر ميناء العقبة الأمن الأردنى يحبط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص مخدر عبر ميناء العقبة

>عمان (أ ش أ)

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأردنية محاولة تهريب ما يزيد على 4 ملايين قرص مخدر عبر ميناء العقبة، تورط فيها خمسة أشخاص من بينهم أربعة يحملون جنسية عربية

ووفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامى بمديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، تابع العاملون بإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية منذ فترة معلومات تلقوها تفيد باعتزام عدد من الأشخاص إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة للمملكة عبر ميناء العقبة تمهيدا لإعادة تهريبها إلى الخارج.

وتمكن فريق التحقيق من تحديد طريقة التهريب عبر إخفاء الأقراص المخدرة فى مخابئ سرية داخل ثلاجات محملة بالفاكهة وقادمة للمملكة من إحدى الدول عبر ميناء العقبة، وجرى تحديد توقيت وصول الثلاجة الأول وبداخله شخص يحمل جنسية عربية، وبتفتيشه عُثر فى مخبأ سرى على 722 ألف قرص مخدر، ثم جرى بعد ذلك استدراج الشخص الذى حضر لاستلام الشحنة وألقى القبض عليه وجارى التحقيق معه.

وبمتابعة التحقيقات وعلى ضوء ما تم جمعه من معلومات حول القضية، حسبما ذكر البيان، فقد تم تحديد أوقات وصول ثلاثة برادات أخرى محملة بالفاكهة ومخبأ بداخلها كميات أخرى من الأقراص المخدرة.

وبحسب المركز الإعلامى الأمني، أسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص تورطوا فى عملية التهريب منهم أربعة يحملون جنسية عربية، كما تم ضبط أربعة برادات اُستخدمت لتخزين الحبوب المخدرة، مبينا أن مجموع ما تم ضبطه من أقراص مخدرة بلغ 4 ملايين و322 ألف قرص مخدر، وأن التحقيقات لا تزال جارية فى القضية.

 


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