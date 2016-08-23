رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان يصل الخرطوم للعلاج

أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء وجود زعيم المتمردين والنائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك ماشار فى الخرطوم للعلاج عقب فراره إلى الكونغو الديموقراطية بعد تجدد القتال بين الجيش الموالى للرئيس سلفا كير والمتمردين فى يوليو فى جوبا.

وقال بيان من الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية احمد بلال "استقبل السودان مؤخراً، الدكتور رياك مشار، لأسباب إنسانية بحتة، على رأسها حاجته العاجلة للعلاج والرعاية الطبية"، وحل تبان دينغ غاى محل رياك مشار كنائب أول لرئيس جمهورية جنوب السودان بعد اشتباكات بين قوات مشار وقوات سلفا كير خلفت مئات القتلى.

ولم يوضح البيان السودانى متى وصل مشار ولكنه أكد انه "كان عند وصوله فى حالة صحية تستدعى سرعة التعامل معها"، وأضاف "إن الحالة الصحية للدكتور رياك مشار مستقرة حالياً، وسوف يبقى بالبلاد تحت الرعاية الصحية الشاملة إلى أن يغادر"، انفصل جنوب السودان ذو الأكثرية المسيحية عن الشمال المسلم فى التاسع من يوليو 2011 بعد ستة أشهر من استفتاء اختار فيه سكانه الاستقلال، بعد اتفاق سلام أنهى حربا أهلية امتدت من عام 1983 إلى 2005.