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«كبيش»: رفع اسم «سالم» من النشرة الحمراء يوفر مناخ آمن للاستثمار

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«كبيش»: رفع اسم «سالم» من النشرة الحمراء يوفر مناخ آمن للاستثمار «كبيش»: رفع اسم «سالم» من النشرة الحمراء يوفر مناخ آمن للاستثمار

محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم

أشاد الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، بمخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق كل من دولة سويسرا وأسبانيا وهونج كونج لرفع اسم موكله من قوائم المتحفظ على أموالهم ومخاطبة الإنتربول الدولي لرفع إسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تمثل وفاءً الدولة بالتزاماتها نحو موكله وفقًا للقانون.

وأكد كبيش أن نص قرار النائب العام هو ماتم الاتفاق عليه مع الدولة لإتمام عملية التصالح مع موكله.

وقال :” نقدر للدولة والجهات المعنيه بها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عملية التصالح والوفاء به تنفيذا لما نص عليه تعديلات قانون الكسب غير المشروع بشأن التصالح مع رجال الأعمال.

أما فيما يتعلق بموعد رجوع حسين سالم إلى بعد هروبه إلى إسبانيا لأكثر من 6 سنوات، قال “كبيش” : إن موكله أصبح بإمكانه العودة إلى مصر في أي وقت الآن، ولكنه مريض وإذا سمح له الأطباء بركوب الطائرة للعودة إلى بلاده فبالتأكيد سيعود دون تردد.

وأشار الى أن أبنائه وأحفاده بإمكانهم الآن العودة إلى مصر يشكل آمن، مؤكدًا أنهم يستطيعون مزاولة أعمالهم والاستثمار بشكل طبيعي.

وأضاف أن وفاء الدولة بالتزاماتها نحو موكله من شأنه توفير مناخ آمن لاستثمار رجال الـعمال في مصر.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، قد أصدر قرارًا منذ قليل بمخاطبة كل من دولة سويسرا وأسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم وذلك عقب إتمام التصالح معه.

 

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