دعاء الغباشى: الصورة مع العلم الإسرائيلى ربما تكون فوتوشوب

قالت لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة، دعاء الغباشى، بخصوص الصورة التى نشرتها الصحافة الإسرائيلية لها، وهى تلتقط صورة سيلفى مع إحدى المشجعات بعلم إسرائيل، “إن الصورة ربما تكون “فوتوشوب”، ولو كانت حقيقية فمن المؤكد أن المشجعة فتحت العلم أثناء التقاط الصورة، ولو كنت أعلم أنها إسرائيلية وتحمل علم إسرائيل لما التقط تلك الصورة معها، وفى هذا اليوم طلب عدد كبير من الجماهير التقاط الصور معنا، بدأ الجمهور في منحنا هواتفه المحمولة لالتقاط الصورة ثم أعيد الهاتف إليهم مرة أخرى”.

وأكملت الغباشى قائلة: ” كررت هذا الأمر عشرات المرات، ولم ألمح مع من أتصور فقد كانت جنسيات كثيرة للغاية، وكما بدأت كلامي لو كنت أعلم أن هذا هو علم إسرائيل لرفضت التقاط الصورة بالطبع ودون ترد”، وعن رأيها في إشادة تل أبيب والصحف الإسرائيلية بتلك الصورة قالت: ” ربنا يهدي الجميع.. خلصت من الحجاب.. وطلعلنا على علم اسرائيل”.