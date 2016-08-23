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ليبرمان: إسرائيل لن تقف صامتة أمام إعادة تسليح حماس

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ليبرمان: إسرائيل لن تقف صامتة أمام إعادة تسليح حماس ليبرمان: إسرائيل لن تقف صامتة أمام إعادة تسليح حماس

وزير الدفاع الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام إعادة تسليح حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تجنبًا لشن مزيد من الهجمات على إسرائيل.

وأوضح ليبرمان – فى تصريحات بثتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء – أن المساعدات التى تقدمها إسرائيل لإعادة تأهيل قطاع غزة ستتوقف على “نزع السلاح” من القطاع.

وقال ليبرمان “إن إعادة الإعمار سيكون مقابلا لنزع السلاح .. لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لهم بإعادة التسلح، أو سرقة أموال مواطنى غزة”، وتساءل ليبرمان عن المصارف التى تذهب إليها جميع ضرائب سكان غزة، زاعما أن حماس تستخدم هذه الضرائب إلى جانب جميع المساعدات الخارجية المخصصة لإعادة إعمار القطاع، من أجل إعادة بناء أنفاقها وقدراتها الهجومية.

كان الجيش الإسرائيلي قد شن العديد من الغارات الجوية ليلة الأحد على قطاع غزة، وقال وقتها الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أفخاى إدرعى إن “طائرة من سلاح الجو الإسرائيلى أغارت الليلة” على ما سماه “عدة أهداف إرهابية” تابعة لحركة حماس فى شمال قطاع غزة، وحملت حركة حماس فى تصريح على لسان سامى أبو زهري، الناطق باسمها، إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن التصعيد فى قطاع غزة”.

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