الزمالك يطالب كوبر بعدم ضم باسم مرسي للمنتخب

مراسل ONA:

أجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالًا، صباح اليوم الثلاثاء، مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، وطالبوا من خلاله الجهاز بعدم ضم باسم مرسي لصفوف المنتخب في المعسكر المقبل.

وجاء هذا الطلب بعد إيقاف اللاعب من قبل نادي الزمالك بسبب ذهابه للاحتفال بزفاف أحد كابوهات “وايت نايتس” والرقص على أغني المجموعة بالشماريخ.

وأكد مسؤولو الزمالك لجهاز المنتخب أنه في حالة عدم استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، فإن المجلس الأبيض سيضطر لعدم إرسال لاعبي الزمالك الذين اختارهم كوبر لمعسكر الفريق المقبل.

وكان مرتضى منصور قد قرر إيقاف شيكابالا بسبب الاحتفال مع وايت نايتس قبل أن يعتذر اللاعب ويتم احتواء الأزمة.