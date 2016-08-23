محلل لبناني: أستبعد التقارب بين مصر وتركيا

استبعد الكاتب الصحفي اللبناني، رضوان عقيل، ما جاء على لسان رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم”، بأن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع مصر، مؤكدًا أن الأمور لن تصل إلى الاستقرار بين أنقرة والقاهرة، نظرًا للخلافات الواسعة بين البلدين حيال أكثر من ملف.

وأضاف “الكاتب” خلال لقاء له ببرنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن الرئيس التركي “رجي طيب أدروغان” هو الراعي الأول لجماعة “الإخوان المسلمين”، وطالما استمر الدعم تركيا للإخوان فهذا يعني أن القاهرة لن تستجيب لدعواتها في هذا التوقيت.