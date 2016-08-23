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مقتل أصغر سوداني ينضم لـ«داعش» في ليبيا

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مقتل أصغر سوداني ينضم لـ«داعش» في ليبيا مقتل أصغر سوداني ينضم لـ«داعش» في ليبيا

ارشيفية

قتل شاب سوداني يبلغ من العمر 17 عامًا في مدينة سرت الليبية، بعد انضمامه إلى تنظيم “داعش” كخامس سوداني يقتل بليبيا خلال شهرين.

وتلقت أسرة الشاب نزار شمس الدين فضل المولى، الذي يعتبر الأصغر سنا بين الشباب السودانيين الملتحقين بتنظيم “داعش”، نبأ مصرعه امس، وأقامت سرادق العزاء بضاحية أركويت شرقي العاصمة السودانية، وذلك وفقا لصحيفة “سودان تربيون”.

وبحسب الصحيفة كان نزار يدرس في الصف الثانوي، حتى غرر به وغادر إلى ليبيا تحت غطاء “الدعوة إلى الله”، لكنه وجد نفسه بين مقاتلي تنظيم “داعش”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات متعددة أشارت إلى أنه التحق بتنظيم “داعش” منذ كان في الخامسة عشر من عمره، بينما تحدث آخرون عن ترجيحات بتصفيته على يد مقاتلي داعش لأنه فكر في العودة إلى السودان وإنهاء التحاقه بالتنظيم المتطرف.

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