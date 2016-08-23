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منظمة الهجرة: ارتفاع عدد وفيات اللاجئين فى البحر المتوسط

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منظمة الهجرة: ارتفاع عدد وفيات اللاجئين فى البحر المتوسط منظمة الهجرة: ارتفاع عدد وفيات اللاجئين فى البحر المتوسط

ارشيفية

أدت سبل تهريب جديدة ومحاولات الوصول إلى أوروبا عبر طرق أكثر خطورة إلى تصاعد الوفيات بين المهاجرين أثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط، فوفق تقرير أصدرته، المنظمة الدولية للهجرة لصالح مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية فى برلين لقى 2901 شخصًا حتفهم أو فقدوا خلال عبور البحر المتوسط خلال الأشهر الستة الاولى من 2016، فى تصاعد بنسبة 37 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووقعت معظم حالات الوفيات تلك على ما يسمى “طريق المتوسط المركزي” من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، كان الطريق خطرًا دائمًا، إلا أن المنظمة قالت إنه المهربين أصبحوا يرسلون فى بعض الحالات عدة قوارب فى آن واحد، ما زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ، أما الطرق الجديدة، خاصة من ، فتعد أطول مسافة وأكثر خطورة.

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