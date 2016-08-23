عسكري سوري: تسابق كردي تركي للسيطرة على “جرابلس”

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن، إنه لا يوجد تنسيق بين دمشق وأنقرة خلال القصف التركي الذي وقع صباح اليوم على أراضي سورية ، لافتًا أنه من المبكر الحكم وجود تحولا في المسار التركي أو على كافة التحولات السياسية في المنطقة.

وأضاف الحسن، خلال مداخلة لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك تسابق للسيطرة على مدينة “جرابلس” الحدودية بين الأكردا تحت قيادة ودعم أمريكي من أجل إقامة المشروع الكردي، وبين تركيا التي تسعي لمنع إقامة الكيان الكردي، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” هو المسيطر على المدينة الآن.

وأوضح الحسن أن تركيا تستشعر الخطر من التقدم الكردي على الحدود مع سوريا، مؤكدًا أن الطرفان “الأكراد والأتراك”، يعلنان أن الهدف هو محاربة تنظيم “داعش” إلا أن لكل منهما أهدافه الخاصة، إذ يرغب الأكراد في الإعلان عن الإقليم الكردي بدعم وقيادة مباشرة من جانب واشنطن، وتحاول تركيا منع قيام هذا الاقليم عبر القطع الجغرافي من خلال السيطرة على منطقة “جربلس”.

وأشار الحسن إلى أن دمشق غير قادرة على التدخل العسكري الآن في جرابلس، خاصة أنها منطقة بعيدة عن سيطرتها ومفتوحة لكافة الأطراف، وقدرتها على التعليق سياسية فقط، مؤكدا أن دمشق لا ترغب هي الأخرى في قيام كيان كردي، كما لا ترغب في التدخل التركي داخل أراضيها.