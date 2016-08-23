أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عسكري سوري: تسابق كردي تركي للسيطرة على “جرابلس”

Google+ Print
عسكري سوري: تسابق كردي تركي للسيطرة على “جرابلس” عسكري سوري: تسابق كردي تركي للسيطرة على “جرابلس”

الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن، إنه لا يوجد تنسيق بين دمشق وأنقرة خلال القصف التركي الذي وقع صباح اليوم على أراضي سورية ، لافتًا أنه من المبكر الحكم وجود تحولا في المسار التركي أو على كافة التحولات السياسية في المنطقة.

وأضاف الحسن، خلال مداخلة لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك تسابق للسيطرة على مدينة “جرابلس” الحدودية بين الأكردا تحت قيادة ودعم أمريكي من أجل إقامة المشروع الكردي، وبين تركيا التي تسعي لمنع إقامة الكيان الكردي، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” هو المسيطر على المدينة الآن.

وأوضح الحسن أن تركيا تستشعر الخطر من التقدم الكردي على الحدود مع سوريا، مؤكدًا أن الطرفان “الأكراد والأتراك”، يعلنان أن الهدف هو محاربة تنظيم “داعش” إلا أن لكل منهما أهدافه الخاصة، إذ يرغب الأكراد في الإعلان عن الإقليم الكردي بدعم وقيادة مباشرة من جانب واشنطن، وتحاول تركيا منع قيام هذا الاقليم عبر القطع الجغرافي من خلال السيطرة على منطقة “جربلس”.

وأشار الحسن إلى أن دمشق غير قادرة على التدخل العسكري الآن في جرابلس، خاصة أنها منطقة بعيدة عن سيطرتها ومفتوحة لكافة الأطراف، وقدرتها على التعليق سياسية فقط، مؤكدا أن دمشق لا ترغب هي الأخرى في قيام كيان كردي، كما لا ترغب في التدخل التركي داخل أراضيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا