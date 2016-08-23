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الهدية المثالية لعيد الأضحى المبارك من "لا ماركيز"

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الثلاثاء 23-08-2016 03:30

قدَّمت ماركة "لا ماركيز La Marquise" مجموعة أنيقة من المجوهرات البراقة لعيد الأضحى المبارك، ومن أهم ما يميز هذه المجموعة، أنها مستوحاة من الثقافة العربية، وتجسد معاني الحب وأواصر المودة، وذلك يبدو جلياً من أشكالها المتشابكة من حيث التصميم.
وقد زيَّن الخط العربي بعض القلادات البراقة في هذه المجموعة، فيما جاء بعضها الآخر بتصاميم تجمع بين الفخامة والنعومة، وتمثل هذه التصاميم الهدية المثالية لأي سيدة أنيقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
شاهدي الصور أعلاه لتختاري منها هدية مثالية لمَن تحبين.

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سيدتي