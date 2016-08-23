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وزير الداخلية الفرنسى: الأمن أوقف خلال أغسطس 7 أشخاص على علاقة بخلايا إرهابية

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وزير الداخلية الفرنسى: الأمن أوقف خلال أغسطس 7 أشخاص على علاقة بخلايا إرهابية وزير الداخلية الفرنسى: الأمن أوقف خلال أغسطس 7 أشخاص على علاقة بخلايا إرهابية

وزير الداخلية الفرنسى

قال وزير الداخلية الفرنسية بيرنار كازنوف، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن أوقفت خلال الـ 6 أشهر الأخيرة متورطين في  قضايا الإرهاب، بما يعادل من تم توقيفهم خلال عام 2015 بأكمله.

وذكر كازونف، فتصريحات له، إلى أن إدارة الأمن الداخلي أوقفت خلال شهر أغسطس 7 أشخاص على علاقة بخلايا إرهابية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأكد وزير الداخلية الفرنسي القبض على 3 أشخاص كانوا يحضرون للقيام بعمل إرهابي في البلاد، حيث تشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار الأمني والعمليات الإرهابية، كان أبرزها هجوم “نيس” الأخير الذي أسفر عن مقتل 84 شخصًا وإصابة العشرات، إثر دهس إرهابي حشدًا من الناس بشاحنته.

 

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