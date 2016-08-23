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بدء معرض «كنوز» للتصوير الفوتوجرافي بالمنيا..غدًا

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بدء معرض «كنوز» للتصوير الفوتوجرافي بالمنيا..غدًا بدء معرض «كنوز» للتصوير الفوتوجرافي بالمنيا..غدًا

مبنى محافظة المنيا

مراسل «أونا»

تقيم مديرية التربية و التعليم بالمنيا، غد الأربعاء معرضًا للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان “كنوز”، برعاية اللواء طارق نصر محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من الطلاب بمختلف الفئات العمرية، وذلك فى القاعة الكبرى بمبنى نقابة المعلمين.

وصرح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية و التعليم، أن المعرض يأتى دعمًا للعملية التعليمية فى كافة مجالاتها، و خاصة الأنشطة الطلابية، وما يعود على الطالب من فائدة ، مشيرًا إلى أن المعرض يبرز دور مجموعة من الطلاب الذين قاموا بالتقاط صور فوتوغرافية لمظاهر الحياة في محافظة المنيا، وتشمل معالم سياحية ودينية و تاريخية وأشخاص.

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