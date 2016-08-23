الجيش التركي يقصف مواقع لـ«داعش» في سوريا

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش التركي قصف مواقع لـ”داعش” شمالي سوريا، وذلك ردًا على سقوط قذائف في الأراضي التركية.

وحسب تلفزيون “أن.تي.في” التركي، أطلقت مدفعية الجيش نحو 40 قذيفة على 4 أهداف للتنظيم المتشدد في سوريا، دون تحديد موقعها.

وأوضح التلفزيون، وشبكة “سي.إن.إن-ترك” أن القصف جاء في إطار الرد على سقوط قذيفتي هاون في مدينة كركميش قرب الحدود السورية.

وتقع كركميش جنوب شرقي تركيا قبالة مدينة جرابلس السورية، التي يسيطر عليها “داعش”، ويسعى الجيش السوري الحر لاستعادتها.

وكان مسؤول في المعارضة السورية، أعلن أن الجيش الحر سيشن هجوما على جرابلس من داخل تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.